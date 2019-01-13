Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.96 RUR   0.0254 GBR   2.1704 TRY   0.3137

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.59 0.23 Brent 61.68 0.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 15 Янв 12° 16 Янв 13°

СНГ 13.01.2019 17:36

Замглавы МИД КНДР и российский посол обсудили пути урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова

Посол Российской Федерации в Пхеньяне Александр Мацегора в минувшую субботу провел встречу в МИД КНДР с замминистра Цой Сон Хи, курирующей денуклеаризационную проблематику и отношения республики с США.

"Состоялась беседа, в ходе которой стороны обменялись актуальной информацией, в том числе в свете итогов недавнего визита Председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына в Китайскую Народную Республику, касающейся ближайших перспектив работы переговорных форматов, ориентированных на поиск оптимальных путей урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова", - информирует в воскресенье на своей странице в "Фейсбук" российское диппредставительство.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КНДР, РОССИЯ, МИД


Похожие новости


В Кремле надеются, что визит Ким Чен Ына в РФ будет возможен в 2019 году Президент Южной Кореи заявляет о планах Ким Чен Ына посетить РФ Каждый шаг Пхеньяна на пути ядерного разоружения должен сопровождаться ослаблением санкций - Матвиенко Россия в нарушение санкций ООН занималась перекачкой нефти в море для КНДР - постпред США Путин считает, что КНДР ждет сигналов по гарантиям безопасности в ответ на предпринятые шаги по денуклеаризации Путин похвалил Трампа за политическое мужество, смелость и новаторский подход в отношениях с Северной Кореей

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]