Замглавы МИД КНДР и российский посол обсудили пути урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова

Посол Российской Федерации в Пхеньяне Александр Мацегора в минувшую субботу провел встречу в МИД КНДР с замминистра Цой Сон Хи, курирующей денуклеаризационную проблематику и отношения республики с США.
"Состоялась беседа, в ходе которой стороны обменялись актуальной информацией, в том числе в свете итогов недавнего визита Председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына в Китайскую Народную Республику, касающейся ближайших перспектив работы переговорных форматов, ориентированных на поиск оптимальных путей урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова", - информирует в воскресенье на своей странице в "Фейсбук" российское диппредставительство.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Армянские ВС во второй раз за неделю обстреляли экскаватор в Газахском районе Азербайджана – Госпогранслужба
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Грузия экспортировала 28 тыс. тонн цитрусовых, две трети поставок пришлось на РФ
Пожар на НПЗ "Башнефти" ликвидирован, пострадавших нет - МЧС
На НПЗ "Башнефти" тушат пожар, погибших и пострадавших нет - МЧС
Самолет выкатился с полосы при попытке вылететь из "Шереметьево" - источник
В ДТП «КамАЗа» с легковушкой в Баку погибли два человека - МЧС
Евростат: на науку и развитие наибольшую долю ВВП выделяет Швеция, наименьшую - Румыния
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»