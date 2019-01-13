Замглавы МИД КНДР и российский посол обсудили пути урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова

Посол Российской Федерации в Пхеньяне Александр Мацегора в минувшую субботу провел встречу в МИД КНДР с замминистра Цой Сон Хи, курирующей денуклеаризационную проблематику и отношения республики с США.

"Состоялась беседа, в ходе которой стороны обменялись актуальной информацией, в том числе в свете итогов недавнего визита Председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына в Китайскую Народную Республику, касающейся ближайших перспектив работы переговорных форматов, ориентированных на поиск оптимальных путей урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова", - информирует в воскресенье на своей странице в "Фейсбук" российское диппредставительство.