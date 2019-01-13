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Дальнее зарубежье 13.01.2019 18:05

Жертвами нападения талибов на западе Афганистана стали четыре сотрудника полиции

При нападении боевиков "Талибан" в западной афганской провинции Фарах были убиты четыре сотрудника полиции, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу".

Талибы напали на полицейский участок в центральном районе провинции, захватили большое количество оружия и боеприпасов, отмечается в сообщении.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, НАПАДЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]