Жертвами нападения талибов на западе Афганистана стали четыре сотрудника полиции

При нападении боевиков "Талибан" в западной афганской провинции Фарах были убиты четыре сотрудника полиции, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу".

Талибы напали на полицейский участок в центральном районе провинции, захватили большое количество оружия и боеприпасов, отмечается в сообщении.