Израильские военные выявили очередной туннель на границе с Ливаном

Армия обороны Израиля обнаружила на границе с Ливаном туннель, используемый группировкой "Хезболла" для нападений, сообщают в воскресенье израильские СМИ со ссылкой на военное ведомство.

"Мы нашли еще один трансграничный туннель "Хезболлы", ведущий из Ливана в Израиль", - приводят СМИ слова подполковника Джонатана Конрикуса.

Разведданные, по его словам, указывают на то, что "туннелей для трансграничных атак из Ливана в Израиль" нет.

Подполковник отметил, что операция по обнаружению и ликвидации туннелей, начатая 4 декабря, будет в скором времени завершена.