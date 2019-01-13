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Дальнее зарубежье 13.01.2019 18:26

Израильские военные выявили очередной туннель на границе с Ливаном

Армия обороны Израиля обнаружила на границе с Ливаном туннель, используемый группировкой "Хезболла" для нападений, сообщают в воскресенье израильские СМИ со ссылкой на военное ведомство.

"Мы нашли еще один трансграничный туннель "Хезболлы", ведущий из Ливана в Израиль", - приводят СМИ слова подполковника Джонатана Конрикуса.

Разведданные, по его словам, указывают на то, что "туннелей для трансграничных атак из Ливана в Израиль" нет.

Подполковник отметил, что операция по обнаружению и ликвидации туннелей, начатая 4 декабря, будет в скором времени завершена.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ЛИВАН, ТУННЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]