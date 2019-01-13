Иран заявил протест Польше в связи с решением провести в этой стране международную конференцию по безопасности, направленную против Исламской республики, сообщил в воскресенье представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми.

По словам Б.Гасеми, временный поверенный в делах Польши в Тегеране был вызван в МИД Ирана, где ему был заявлен "протест против антииранской так называемой конференции по вопросам мира и безопасности".

Представителю Польши было заявлено, что "это враждебный акт Соединенных Штатов против Ирана, и ожидается, что Польша воздержится от проведения этой конференции".

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Соединенные Штаты намерены в феврале провести в Польше международный саммит, посвященный миру и стабильности на Ближнем Востоке и влиянию Ирана на регион.

"Мы соберем вместе десятки стран мира. Страны соберутся, чтобы сфокусировать внимание на свободе, мире, безопасности и стабильности Ближнего Востока, включая важный элемент - достижения гарантии, что Иран не будет оказывать дестабилизирующее влияние в регионе", - сказал М.Помпео.