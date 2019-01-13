Пассажирский самолет сошел со взлетной полосы во время вылета из "Шереметьево" в Прагу, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье источник в авиадиспетчерских службах.
"Самолет авиакомпании Smartwings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после 300 метров разбега перед взлетом из "Шереметьево". Экипаж не удержал самолет, и тот отнесло на 100 метров влево от полосы", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что на борту находились 40 пассажиров. Никто не пострадал.
"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.
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