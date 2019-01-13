Индия выделит Афганистану $3 млрд - глава МИД

Индия предоставит Афганистану на развитие $3 млрд, заявила в воскресенье в Самарканде глава индийского МИД Сушма Сварадж.
По ее словам, эти средства станут вкладом Дели в стабилизацию ситуации в Афганистане. С.Сварадж добавила, что Индия поддерживает все усилия, направленные на мирное урегулирование в стране.
В Самарканде в воскресенье проходит первая встреча глав МИД в формате "Индия - Центральная Азия" с участием Афганистана.
В переговорах принимают участие глава МИД Индии С.Сварадж, глава МИД Киргизии Чингиз Айдарбеков, министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов. Кроме того, в переговорах участвует первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди и глава МИД Афганистана Салахуддин Раббани.
Как сообщили ранее в МИД Узбекистана, на встрече в Самарканде обсуждаются перспективные направления сотрудничества в области торговли, развитие транспорта и логистики, привлечение инвестиций, инноваций и технологий в ключевые отрасли промышленности, энергетики, информационных технологий, медицины, фармацевтики, сельского хозяйства. По итогам встречи планируется принятие совместного заявления.
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