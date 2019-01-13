Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.96 RUR   0.0254 GBR   2.1704 TRY   0.3137

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.59 0.23 Brent 61.68 0.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 16 Янв 12° 17 Янв 13°

СНГ 13.01.2019 19:12

Пять человек пострадали при пожаре на НПЗ в Ставрополье - МЧС

Еще двое рабочих пострадали при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в городе Новопавловске (Ставропольский край), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Трое рабочих, пострадавших при пожаре, находятся в реанимации, еще двое рабочих обратились в больницу после пожара самостоятельно", - сказал представитель пресс-службы.

В больницу агентству уточнили, что все пятеро рабочих госпитализированы.

Пресс-служба краевого главка МЧС сообщает, что причиной пожара стало "нарушение правил пожарной безопасности при проведении работ по сливу топлива из резервуаров".

Утром в воскресенье на НПЗ ООО "Шигл" произошел пожар в резервуаре с остатками нефтепродуктов и последующим горением на площади 40 квадратных метров. Пожар ликвидирован.

Первоначально сообщалось о трех пострадавших.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СТАВРОПОЛЬЕ, ПОЖАР, ПОСТРАДАВШИЕ


Похожие новости


Восемь жителей Баку пострадали в автоаварии на Ставрополье Число пострадавших в ДТП с азербайджанским микроавтобусом на Ставрополье увеличилось до 10 человек Более десяти человек пострадали на Ставрополье в результате аварии с автобусом, следовавшим в Баку Путин получил 80,5% голосов на Ставрополье Три ребенка погибли от пожара на Ставрополье Более 200 кг турецких мандаринов уничтожили на Ставрополье

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]