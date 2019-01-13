Пять человек пострадали при пожаре на НПЗ в Ставрополье - МЧС

Еще двое рабочих пострадали при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в городе Новопавловске (Ставропольский край), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Трое рабочих, пострадавших при пожаре, находятся в реанимации, еще двое рабочих обратились в больницу после пожара самостоятельно", - сказал представитель пресс-службы.

В больницу агентству уточнили, что все пятеро рабочих госпитализированы.

Пресс-служба краевого главка МЧС сообщает, что причиной пожара стало "нарушение правил пожарной безопасности при проведении работ по сливу топлива из резервуаров".

Утром в воскресенье на НПЗ ООО "Шигл" произошел пожар в резервуаре с остатками нефтепродуктов и последующим горением на площади 40 квадратных метров. Пожар ликвидирован.

Первоначально сообщалось о трех пострадавших.