Пять человек пострадали при пожаре на НПЗ в Ставрополье - МЧС

Еще двое рабочих пострадали при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в городе Новопавловске (Ставропольский край), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.
"Трое рабочих, пострадавших при пожаре, находятся в реанимации, еще двое рабочих обратились в больницу после пожара самостоятельно", - сказал представитель пресс-службы.
В больницу агентству уточнили, что все пятеро рабочих госпитализированы.
Пресс-служба краевого главка МЧС сообщает, что причиной пожара стало "нарушение правил пожарной безопасности при проведении работ по сливу топлива из резервуаров".
Утром в воскресенье на НПЗ ООО "Шигл" произошел пожар в резервуаре с остатками нефтепродуктов и последующим горением на площади 40 квадратных метров. Пожар ликвидирован.
Первоначально сообщалось о трех пострадавших.
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