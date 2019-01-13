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Происшествия 13.01.2019 18:25

В ДТП «КамАЗа» с легковушкой в Баку погибли два человека - МЧС

Дорожно-транспортное происшествие с участием грузового и легкового автомобилей в Баку унесло в воскресенье жизни двух человек, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

«Два человека погибли в результате столкновения в Гарадагском районе Баку легковушки марки «Daewoo» и грузовика «КамАЗ», - сказано в сообщении.

Прибывшие на место происшествия спасатели МЧС извлекли из искореженного легкового автомобиля тела водителя и пассажира.

Р.Бабаев

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Тэги: ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]