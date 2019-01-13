В ДТП «КамАЗа» с легковушкой в Баку погибли два человека - МЧС

Дорожно-транспортное происшествие с участием грузового и легкового автомобилей в Баку унесло в воскресенье жизни двух человек, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

«Два человека погибли в результате столкновения в Гарадагском районе Баку легковушки марки «Daewoo» и грузовика «КамАЗ», - сказано в сообщении.

Прибывшие на место происшествия спасатели МЧС извлекли из искореженного легкового автомобиля тела водителя и пассажира.

Р.Бабаев