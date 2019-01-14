Ответ Китая на арест в Польше сотрудника Huawei должен быть жестким - газета

Китай должен принять жесткие меры в отношении Польши в ответ на арест польскими властями сотрудника компании Huawei, пишет в понедельник англоязычная китайская газета Global Times.

"Пекин должен вести переговоры с Польшей решительно и принять соответствующие контрмеры, чтобы миру стало ясно, что поляки являются сообщниками США", - говорится в редакционной статье издания.

На минувшей неделе в Польше по подозрению в шпионаже был арестован сотрудник польского представительства компании Huawei Ван Вэйцзин.

Как отмечает газета, если Китай и Huawei не ответят на действия польских властей должным образом, то мир может подумать, что "запугивать китайские предприятия вполне допустимо".

"Китай не должен в этом вопросе проявлять мягкость. Он не должен запугивать Варшаву - это недостойно - но она должна заплатить за это нападение", - подчеркнула Global Times.

Ван Вэйцзин был арестован в минувший вторник, вместе с ним был также арестован гражданин Польши. Их обвинил в работе на китайские спецслужбы "во вред Польше".

Наблюдатели обратили внимание, что арест китайского гражданина последовал за арестом в Канаде по запросу США сотрудницы той же компании Мэн Ваньчжоу.