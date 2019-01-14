В Москве рассчитывают, что встреча лидеров США и КНДР состоится в ближайшее время, и процесс нормализации отношений между двумя странами продолжится.

"Сейчас готовится второй саммит между президентом США Трампом и руководителем КНДР Ким Чен Ыном. Хотелось бы надеяться, что обе стороны будут стремиться к достижению позитивного результата этой встречи, и мы рассчитываем, что она состоится как можно скорее", - заявил в интервью "Интерфаксу" посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров, курирующий процесс урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

По его словам, "температура" на полуострове во многом зависит от исхода встречи Трампа с Ким Чен Ыном".

Посол отметил, что "прошлогоднее Сингапурское заявление лидеров США и КНДР - хорошая основа для движения вперед, в ней заложены правильные принципы взаимоотношений".

"Там говорится об установлении новых отношений между двумя странами, то есть о нормализации двусторонних отношений. Там говорится и о денуклеаризации как о конечной цели процесса. С американской стороны заявлено о намерении предоставить гарантии безопасности Северной Корее, затрагивается гуманитарная повестка", - напомнил дипломат.

"Если движение продолжится по этому пути - будут подтверждены сингапурские принципы, они будут конкретизированы, обретут какие-то реальные формы, - это будет гарантией того, что процесс нормализации продолжится", - сказал О.Бурмистров.

Вместе с тем он отметил, что "после сингапурской встречи наступил определенный застой в диалоге".

"Но и говорить о том, что ситуация вернулась к временам жесткой конфронтации, было бы неправильно, - продолжил он. - Все-таки соблюдается режим военной тишины в регионе, не проводятся крупномасштабные военные учения, не проводятся ядерные испытания и ракетные пуски в Северной Корее".

Таким образом, подытожил О.Бурмистров, "де-факто успешно реализован первый этап российско-китайской "дорожной карты" урегулирования".