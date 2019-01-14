Отсутствие шагов навстречу КНДР приведет к возврату к конфронтации - МИД РФ

Российская сторона предупреждает, что отсутствие шагов навстречу КНДР может вернуть ситуацию на Корейском полуострове в конфронтационное русло.
"Очевидно, что не делать шагов навстречу - это значит вести дело к возврату к конфронтации", - заявил в интервью "Интерфаксу" посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров, курирующий процесс урегулирования ситуации на Корейском полуострове.
Он подчеркнул, что "международный режим санкций нуждается в корректировке уже сейчас".
"А поскольку решение о международных санкциях принималось консенсунсно, то и решение об их корректировке, пересмотре, тоже должно приниматься с участием Соединенных Штатов. В этом смысле эти претензии со стороны Северной Кореи адресованы, прежде всего, Соединенным Штатам", - отметил высокопоставленный дипломат.
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