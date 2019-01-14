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Дальнее зарубежье 14.01.2019 11:38

Отсутствие шагов навстречу КНДР приведет к возврату к конфронтации - МИД РФ

Российская сторона предупреждает, что отсутствие шагов навстречу КНДР может вернуть ситуацию на Корейском полуострове в конфронтационное русло.

"Очевидно, что не делать шагов навстречу - это значит вести дело к возврату к конфронтации", - заявил в интервью "Интерфаксу" посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров, курирующий процесс урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

Он подчеркнул, что "международный режим санкций нуждается в корректировке уже сейчас".

"А поскольку решение о международных санкциях принималось консенсунсно, то и решение об их корректировке, пересмотре, тоже должно приниматься с участием Соединенных Штатов. В этом смысле эти претензии со стороны Северной Кореи адресованы, прежде всего, Соединенным Штатам", - отметил высокопоставленный дипломат.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, МИД, КНДР, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]