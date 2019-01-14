Самолет под Тегераном совершил жесткую посадку, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы - СМИ

Пилоты грузового "Боинга", потерпевшего крушение к западу от Тегерана, не смогли затормозить на взлетно-посадочной полосе аэропорта города Караджа, после чего самолет врезался в городские постройки, сообщают западные СМИ со ссылкой на представителя иранских авиационных властей.

"(Разбившимся - ИФ) самолетом был грузовой "Боинг-707", который "проскочил" взлетно-посадочную полосу во время посадки", - сказал он.

На борту были 10 человек. Их гибель не подтверждена.

Некоторые СМИ отмечают, что самолет должен был сесть в аэропорту "Пайям", однако по ошибке попытался приземлиться в аэропорту "Фатх", который тоже расположен в Карадже.

Как сообщалось, самолет летел из Бишкека.