Самолет под Тегераном совершил жесткую посадку, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы - СМИ

Пилоты грузового "Боинга", потерпевшего крушение к западу от Тегерана, не смогли затормозить на взлетно-посадочной полосе аэропорта города Караджа, после чего самолет врезался в городские постройки, сообщают западные СМИ со ссылкой на представителя иранских авиационных властей.
"(Разбившимся - ИФ) самолетом был грузовой "Боинг-707", который "проскочил" взлетно-посадочную полосу во время посадки", - сказал он.
На борту были 10 человек. Их гибель не подтверждена.
Некоторые СМИ отмечают, что самолет должен был сесть в аэропорту "Пайям", однако по ошибке попытался приземлиться в аэропорту "Фатх", который тоже расположен в Карадже.
Как сообщалось, самолет летел из Бишкека.
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