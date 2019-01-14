Президент Алиев открыл новую больницу в поселке Гобустан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл в понедельник в поселке Гобустан Гарадагского района Баку объединенную городскую больницу №17, сообщает сайт главы государства.
Р.Бабаев
Президент Алиев принял генсека Всемирной таможенной организации
Действующий председатель ОБСЕ в феврале посетит Азербайджан - диписточник
ОБСЕ проведет во вторник мониторинг в зоне карабахского конфликта
Азербайджан намерен в 25 раз увеличить производство розовое масло, проект оценивается в $1 млн
Hippo Vitamin ищет инвестора для создания в Гахском районе производства облепихового масла
ИКБ Никойл в 2018г сократил обязательства перед Центробанком на 32,5%
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана
Россияне потратились на новогодних выходных чуть меньше, чем год назад - опрос
Пхеньян призвал Сеул к полномасштабному экономическому сотрудничеству
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»