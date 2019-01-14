ОБСЕ проведет во вторник мониторинг в зоне карабахского конфликта

ОБСЕ в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя 15 января проведет мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении в зоне нагорно-карабахского конфликта.
"Мониторинг пройдет на территории Тертерского района Азербайджана", - сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.
Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Мартин Шустер.
Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники – Михаил Олару и Саймон Тиллер.
Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.
Ф.Исазаде
Азербайджан намерен в 25 раз увеличить производство розовое масло, проект оценивается в $1 млн
Hippo Vitamin ищет инвестора для создания в Гахском районе производства облепихового масла
ИКБ Никойл в 2018г сократил обязательства перед Центробанком на 32,5%
Баку вошел в тройку наиболее популярных у туристов направлений из Москвы в 2018г
Патриарх Кирилл поздравил архиепископа Бакинского и Азербайджанского с 20-летием архиерейской хиротонии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана
Россияне потратились на новогодних выходных чуть меньше, чем год назад - опрос
Пхеньян призвал Сеул к полномасштабному экономическому сотрудничеству
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»