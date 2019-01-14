Действующий председатель ОБСЕ в феврале посетит Азербайджан - диписточник

Министр иностранных дел Словакии, действующий председатель ОБСЕ, Мирослав Лайчак посетит Азербайджан в феврале текущего года, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.
«М.Лайчак планирует посетить регион. Ожидается, что председатель ОБСЕ совершит этот визит в феврале текущего года», - отметил собеседник агентства.
Между тем, пресс-секретарь азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева отметила, что внешнеполитическое ведомство пока не получало официального обращения от ОБСЕ о визите М.Лайчака в Азербайджан.
«Мы в курсе устного заявления действующего председателя ОБСЕ о планах визита в регион. Однако, МИД Азербайджана не получал официального письма относительно сроков визита М.Лайчака», - сказала Л.Абдуллаева агентству «Интерфакс-Азербайджан».
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»