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Внешняя политика 14.01.2019 11:16

Действующий председатель ОБСЕ в феврале посетит Азербайджан - диписточник

Министр иностранных дел Словакии, действующий председатель ОБСЕ, Мирослав Лайчак посетит Азербайджан в феврале текущего года, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

«М.Лайчак планирует посетить регион. Ожидается, что председатель ОБСЕ совершит этот визит в феврале текущего года», - отметил собеседник агентства.

Между тем, пресс-секретарь азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева отметила, что внешнеполитическое ведомство пока не получало официального обращения от ОБСЕ о визите М.Лайчака в Азербайджан.

«Мы в курсе устного заявления действующего председателя ОБСЕ о планах визита в регион. Однако, МИД Азербайджана не получал официального письма относительно сроков визита М.Лайчака», - сказала Л.Абдуллаева агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Ф.Исазаде

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Тэги: ОБСЕ, ВИЗИТ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]