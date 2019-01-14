Выполнявший чартерный рейс из Бишкека самолет, разбившийся в Тегеране, принадлежал иранской компании

Разбившийся в Иране грузовой самолет "Боинг-707" принадлежал иранской авиакомпании, сообщила в понедельник "Интерфаксу" пресс-секретарь ОАО "Международный аэропорт Манас" Алия Курбанова.
"Самолет принадлежал иранской авиакомпании, он совершал чартерный рейс из Бишкека", - сказала А.Курбанова.
По ее словам, самолет вылетел из аэропорта Манас в 07:16 (05:16 ).
Собеседница агентства не уточнила, сколько человек находилось на борту.
Ранее иранские СМИ сообщили, что в пригороде Тегерана в городе Карадж грузовой самолет при посадке въехал в жилой район. Сообщается, что самолет, следовавший в аэропорт "Пайам", по ошибке направился в аэропорт "Фатх" в том же городе.
По данным иранской прессы, пилот не справился с управлением, в результате чего самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»