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Регион 14.01.2019 11:19

Выполнявший чартерный рейс из Бишкека самолет, разбившийся в Тегеране, принадлежал иранской компании

Разбившийся в Иране грузовой самолет "Боинг-707" принадлежал иранской авиакомпании, сообщила в понедельник "Интерфаксу" пресс-секретарь ОАО "Международный аэропорт Манас" Алия Курбанова.

"Самолет принадлежал иранской авиакомпании, он совершал чартерный рейс из Бишкека", - сказала А.Курбанова.

По ее словам, самолет вылетел из аэропорта Манас в 07:16 (05:16 ).

Собеседница агентства не уточнила, сколько человек находилось на борту.

Ранее иранские СМИ сообщили, что в пригороде Тегерана в городе Карадж грузовой самолет при посадке въехал в жилой район. Сообщается, что самолет, следовавший в аэропорт "Пайам", по ошибке направился в аэропорт "Фатх" в том же городе.

По данным иранской прессы, пилот не справился с управлением, в результате чего самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ИРАН, САМОЛЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]