Турция, несмотря на угрозы Трампа, продолжит воевать с курдскими группировками

Турция продолжит борьбу против курдских военизированных отрядов, несмотря на угрозы Вашингтона ввести экономические санкции против Анкары.

"Господин Трамп (президент США Дональд Трамп), террористы не могут быть Вашими партнерами и союзниками. Турция ожидает, что США будут уважать наше стратегическое партнерство, и не хочет, чтобы оно было омрачено террористической пропагандой", - написал И.Калын в Twitter.

По его словам "нет разницы между ДАИШ, РПК (Рабочая партия Курдистана), PYD (курдская партия "Демократический союз") и YPG (курдские "Отряды народной самообороны").

"Мы продолжим борьбу против них всех", - подытожил И.Калын.

Ранее Д.Трамп пригрозил Анкаре экономическими мерами, если Турция решит напасть на сирийских курдов.

"Начинаем давно назревший вывод войск из Сирии, в то же время наносим сильные удары по немногочисленному оставшемуся халифату ИГИЛ с разных направлений. Атакуем снова с существующей соседней базы, если оно преобразуется. Опустошим Турцию экономически, если они ударят по курдам", - написал Д.Трамп в своем Twitter.

Он отметил, что точно также США не хотят, чтобы сирийские курды "провоцировали" Турцию.