Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.951 RUR   0.0253 GBR   2.1834 TRY   0.3096

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.59 -1.00 Brent 60.48 -1.20

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12° 16 Янв 13° 17 Янв

Регион 14.01.2019 11:25

Турция, несмотря на угрозы Трампа, продолжит воевать с курдскими группировками

Турция продолжит борьбу против курдских военизированных отрядов, несмотря на угрозы Вашингтона ввести экономические санкции против Анкары.

"Господин Трамп (президент США Дональд Трамп), террористы не могут быть Вашими партнерами и союзниками. Турция ожидает, что США будут уважать наше стратегическое партнерство, и не хочет, чтобы оно было омрачено террористической пропагандой", - написал И.Калын в Twitter.

По его словам "нет разницы между ДАИШ, РПК (Рабочая партия Курдистана), PYD (курдская партия "Демократический союз") и YPG (курдские "Отряды народной самообороны").

"Мы продолжим борьбу против них всех", - подытожил И.Калын.

Ранее Д.Трамп пригрозил Анкаре экономическими мерами, если Турция решит напасть на сирийских курдов.

"Начинаем давно назревший вывод войск из Сирии, в то же время наносим сильные удары по немногочисленному оставшемуся халифату ИГИЛ с разных направлений. Атакуем снова с существующей соседней базы, если оно преобразуется. Опустошим Турцию экономически, если они ударят по курдам", - написал Д.Трамп в своем Twitter.

Он отметил, что точно также США не хотят, чтобы сирийские курды "провоцировали" Турцию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, КУРДЫ, ТРАМП, РЕАКЦИЯ


Похожие новости


Советник президента США в Турции обсудит вопросы обеспечения безопасности курдов в Сирии - Помпео Пентагон предостерег Турцию от наступления на позиции курдского ополчения в Сирии В Турции задержали 34 человека, подозреваемых в связях c курдами Минобороны Турции требует от США прекратить вооружать сирийских курдов Турецкие военные обстреляли из артиллерии север Сирии, убиты четыре курдских боевика - СМИ Четыре турецких солдата погибли в результате нападения курдских боевиков на военный конвой

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]