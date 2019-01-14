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Регион 14.01.2019 11:30

Семь человек стали жертвами крушения самолета под Тегераном

Не менее семи человек погибли в катастрофе грузового самолета "Боинг-707" в аэропорту города Карадж к западу от Тегерана, сообщает телеканал "Пресс-ТВ".

По данным телеканала, спасатели обнаружили на месте катастрофы тела погибших.

На борту самолета находились не менее 10 человек.

Некоторые СМИ отмечают, что самолет должен был сесть в аэропорту "Пайям", однако по ошибке попытался приземлиться в аэропорту "Фатх", который тоже расположен в Карадже.

Самолет не смог затормозить на взлетно-посадочной полосе, после чего врезался в городские постройки

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Тэги: ИРАН, САМОЛЕТ, КРУШЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]