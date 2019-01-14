Семь человек стали жертвами крушения самолета под Тегераном

Не менее семи человек погибли в катастрофе грузового самолета "Боинг-707" в аэропорту города Карадж к западу от Тегерана, сообщает телеканал "Пресс-ТВ".

По данным телеканала, спасатели обнаружили на месте катастрофы тела погибших.

На борту самолета находились не менее 10 человек.

Некоторые СМИ отмечают, что самолет должен был сесть в аэропорту "Пайям", однако по ошибке попытался приземлиться в аэропорту "Фатх", который тоже расположен в Карадже.

Самолет не смог затормозить на взлетно-посадочной полосе, после чего врезался в городские постройки