Семь человек стали жертвами крушения самолета под Тегераном

Не менее семи человек погибли в катастрофе грузового самолета "Боинг-707" в аэропорту города Карадж к западу от Тегерана, сообщает телеканал "Пресс-ТВ".
По данным телеканала, спасатели обнаружили на месте катастрофы тела погибших.
На борту самолета находились не менее 10 человек.
Некоторые СМИ отмечают, что самолет должен был сесть в аэропорту "Пайям", однако по ошибке попытался приземлиться в аэропорту "Фатх", который тоже расположен в Карадже.
Самолет не смог затормозить на взлетно-посадочной полосе, после чего врезался в городские постройки
Президент Алиев принял генсека Всемирной таможенной организации
Действующий председатель ОБСЕ в феврале посетит Азербайджан - диписточник
ОБСЕ проведет во вторник мониторинг в зоне карабахского конфликта
Азербайджан намерен в 25 раз увеличить производство розовое масло, проект оценивается в $1 млн
Hippo Vitamin ищет инвестора для создания в Гахском районе производства облепихового масла
ИКБ Никойл в 2018г сократил обязательства перед Центробанком на 32,5%
Баку вошел в тройку наиболее популярных у туристов направлений из Москвы в 2018г
Патриарх Кирилл поздравил архиепископа Бакинского и Азербайджанского с 20-летием архиерейской хиротонии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»