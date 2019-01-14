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Дальнее зарубежье 14.01.2019 12:03

В ЕС требуют от властей Венесуэлы соблюдать права и неприкосновенность главы парламента

В Европейской дипломатической службе выразили поддержку главе венесуэльского парламента Хуану Гуаидо, которого накануне временно задерживали в Каракасе.

"Европейский союз выражает солидарность председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы демократически избираемого института страны, и ожидает от соответствующих властей соблюдения его гражданских прав на свободу и физическую неприкосновенность", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте европейского ведомства в понедельник.

В ЕС напоминают, что все члены Национальной ассамблеи Венесуэлы обладают парламентским иммунитетом.

"Также были задержаны двое журналистов. Власти обязаны обеспечить полное соблюдение прав человека и фундаментальных свобод, включая права на свободную деятельность для представителей прессы и СМИ", - отмечается в заявлении.

Сотрудники спецслужб Венесуэлы накануне задержали, а затем отпустили председателя парламента страны, оппозиционера Х.Гуаидо.

Политика задержали, когда он ехал на митинг.

В пятницу Х.Гуаидо заявлял о готовности занять пост президента страны после того, как в оппозиции Венесуэлы отказались признать переизбрание Николаса Мадуро на пост главы государства.

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Тэги: ЕС, ВЕНЕСУЭЛА, ПАРЛАМЕНТАРИЙ, ПОЗИЦИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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