В ЕС требуют от властей Венесуэлы соблюдать права и неприкосновенность главы парламента

В Европейской дипломатической службе выразили поддержку главе венесуэльского парламента Хуану Гуаидо, которого накануне временно задерживали в Каракасе.
"Европейский союз выражает солидарность председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы демократически избираемого института страны, и ожидает от соответствующих властей соблюдения его гражданских прав на свободу и физическую неприкосновенность", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте европейского ведомства в понедельник.
В ЕС напоминают, что все члены Национальной ассамблеи Венесуэлы обладают парламентским иммунитетом.
"Также были задержаны двое журналистов. Власти обязаны обеспечить полное соблюдение прав человека и фундаментальных свобод, включая права на свободную деятельность для представителей прессы и СМИ", - отмечается в заявлении.
Сотрудники спецслужб Венесуэлы накануне задержали, а затем отпустили председателя парламента страны, оппозиционера Х.Гуаидо.
Политика задержали, когда он ехал на митинг.
В пятницу Х.Гуаидо заявлял о готовности занять пост президента страны после того, как в оппозиции Венесуэлы отказались признать переизбрание Николаса Мадуро на пост главы государства.
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