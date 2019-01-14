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СНГ 14.01.2019 11:52

12 человек находились в зоне взрыва газа в многоэтажке в Ростовской области - губернатор

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что, по уточнённым данным, в зоне взрыва газа в многоэтажном доме в городе Шахты находились 12 человек.

"Час назад поступила информация о том, что 14-летняя девушка, проживавшая в этом доме, не находилась дома в момент взрыва. Таким образом, в эпицентре взрыва были 12 человек, а не 13", - сказал В.Голубев на заседании оперативного штаба на месте ЧП.

В свою очередь, министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская сообщила на заседании о том, что пятерым жильцам дома была оказана амбулаторная помощь.

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области утром в понедельник.

По последним данным, семь человек спасены, один погиб, судьба четверых неизвестна.

МЧС эвакуировало всех жильцов дома - 140 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, РОСТОВ, ЧП, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]