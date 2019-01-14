12 человек находились в зоне взрыва газа в многоэтажке в Ростовской области - губернатор

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что, по уточнённым данным, в зоне взрыва газа в многоэтажном доме в городе Шахты находились 12 человек.
"Час назад поступила информация о том, что 14-летняя девушка, проживавшая в этом доме, не находилась дома в момент взрыва. Таким образом, в эпицентре взрыва были 12 человек, а не 13", - сказал В.Голубев на заседании оперативного штаба на месте ЧП.
В свою очередь, министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская сообщила на заседании о том, что пятерым жильцам дома была оказана амбулаторная помощь.
Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области утром в понедельник.
По последним данным, семь человек спасены, один погиб, судьба четверых неизвестна.
МЧС эвакуировало всех жильцов дома - 140 человек.
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