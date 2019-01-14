ИКБ Никойл сократил в 2018г активы почти на 5%, убытки превысили 135 млн манатов

Азербайджанский инвестиционно-коммерческий банк «Никойл» сократил в 2018 году активы на 4,6% - до 417 млн 40,18 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.
Кредитный портфель банка на 31 декабря 2018 года составил 282 млн 713,05 тыс. манатов (спад на 2,9%).
Обязательства банка на конец отчетного периода составляют 351 млн 367,58 тыс. манатов (спад на 3%).
Депозиты в банке на начало января 2019 года равны 228 млн 666,05 манатов (спад на 0,2%).
Капитал банка на 31 декабря 2018 года составил 65 млн 672,6 тыс. манатов (спад на 12,4%), уставный капитал - 348 млн манатов (рост на 17,6%).
Чистый убыток банка по итогам деятельности в 2018 года составил 135 млн 200,64 тыс. манатов (рост по сравнению с 2017 годом в 49,9 раза - ИФ).
Банк Никойл действует в Азербайджане с 1994 года. Основным акционером банка является Topaz Investment.
А. Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»