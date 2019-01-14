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Финансы 14.01.2019 11:53

ИКБ Никойл сократил в 2018г активы почти на 5%, убытки превысили 135 млн манатов

Азербайджанский инвестиционно-коммерческий банк «Никойл» сократил в 2018 году активы на 4,6% - до 417 млн 40,18 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кредитный портфель банка на 31 декабря 2018 года составил 282 млн 713,05 тыс. манатов (спад на 2,9%).

Обязательства банка на конец отчетного периода составляют 351 млн 367,58 тыс. манатов (спад на 3%).

Депозиты в банке на начало января 2019 года равны 228 млн 666,05 манатов (спад на 0,2%).

Капитал банка на 31 декабря 2018 года составил 65 млн 672,6 тыс. манатов (спад на 12,4%), уставный капитал - 348 млн манатов (рост на 17,6%).

Чистый убыток банка по итогам деятельности в 2018 года составил 135 млн 200,64 тыс. манатов (рост по сравнению с 2017 годом в 49,9 раза - ИФ).

Банк Никойл действует в Азербайджане с 1994 года. Основным акционером банка является Topaz Investment.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БАНК, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]