ИКБ Никойл сократил в 2018г активы почти на 5%, убытки превысили 135 млн манатов

Азербайджанский инвестиционно-коммерческий банк «Никойл» сократил в 2018 году активы на 4,6% - до 417 млн 40,18 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кредитный портфель банка на 31 декабря 2018 года составил 282 млн 713,05 тыс. манатов (спад на 2,9%).

Обязательства банка на конец отчетного периода составляют 351 млн 367,58 тыс. манатов (спад на 3%).

Депозиты в банке на начало января 2019 года равны 228 млн 666,05 манатов (спад на 0,2%).

Капитал банка на 31 декабря 2018 года составил 65 млн 672,6 тыс. манатов (спад на 12,4%), уставный капитал - 348 млн манатов (рост на 17,6%).

Чистый убыток банка по итогам деятельности в 2018 года составил 135 млн 200,64 тыс. манатов (рост по сравнению с 2017 годом в 49,9 раза - ИФ).

Банк Никойл действует в Азербайджане с 1994 года. Основным акционером банка является Topaz Investment.

А. Мамедов