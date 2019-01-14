Разбившийся в Тегеране самолет вез из Киргизии мясо для иранской армии

Иранский грузовой самолет "Боинг 707", разбившийся в пригороде Тегерана, был нанят иранскими вооруженными силами для перевозки мяса, сообщил в понедельник "Интерфаксу" руководитель пресс-службы правительства Киргизии Чингиз Эсенгулов.
"Самолет фрахтовали для перевозки мяса военные силы Ирана", - сказал он.
"По предварительной информации, граждан Киргизии на борту самолета не было", - отметил Ч.Эсенгулов.
"Все 16 человек (на борту - ИФ) - члены экипажа. 15 мужчин и одна женщина. Все граждане Ирана", - уточнил он.
В свою очередь пресс-секретарь ОАО "Международный аэропорт Манас" Алия Курбанова сообщила "Интерфаксу", что грузовой самолет принадлежал авиакомпании Iron Air Force, сообщила в понедельник "Интерфаксу" пресс-секретарь ОАО "Международный аэропорт Манас" Алия Курбанова.
"Грузовой самолет "Boeing 707-300" авиакомпания Iron Air Force прибыл из Тегерана в Международный аэропорт "Манас" 13 января в 23:10 (21:10). Из Бишкека самолет вылетел в Пайам 14 января в 7:16 (05:16 )", - рассказала А.Курбанова.
По ее словам, на борту разбившегося самолета было 30 тонн мяса.
В понедельник грузовой самолет "Боинг 707-300", выполнявший чартерный рейс из Бишкека в Тегеран, при посадке в городе Карадж (пригород Тегерана) не смог затормозить на взлетно-посадочной полосе, после чего врезался в городские постройки.
Иранские СМИ сообщают, что самолет, следовавший в аэропорт "Пайам", по ошибке направился в аэропорт "Фатх" в том же городе.
Как сообщает телеканал "Пресс-ТВ", в катастрофе погибли не менее семи человек. Агентство Associated Press со ссылкой на иранские экстренные службы сообщает, что пока лишь один человек обнаружен выжившим.
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