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Медиагруппа Digital First Media планирует приобрести издательство Gannett - WSJ

Медиагруппа MNG Enterprises Inc., также известная как Digital First Media, планирует приобрести крупнейшее газетное издательство США Gannett Co., пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, компания постепенно приобретала акции Gannett и нарастила свою долю до 7,5%.

Digital First Media планирует предложить порядка $12 за акцию Gannett, что на 23% превышает котировки на закрытие торгов в пятницу. Однако USA Today, принадлежащая Gannett, сообщила со ссылкой на источники, что никакого предложения руководство Gannett пока не получало.

Традиционные издательства в последнее время испытывают проблемы в связи со снижением тиражей газет и доходов от рекламы, что ведет к консолидации рынка. И Gannett, и Digital First Media были активны в качестве покупателей.

First Digital Media владеет порядка 200 газет и других периодических изданий, включая Denver Post и Boston Herald.

Gannett, основанная в 1923 году, является крупнейшим издательством в США по показателю ежедневного тиража газет. Ей принадлежит общенациональная газета USA Today, а также ряд крупных местных изданий, включая Indianapolis Star, Arisona Republic и Cincinnati Enquirer. Кроме того, через подразделение Gannett Broadcasting фирме принадлежат более 40 телеканалов, а через Gannett Digital - значительные активы в цифровых СМИ.

Акции Gannett слабо меняются в ходе предварительных торгов в понедельник. За последние 12 месяцев капитализация компании сократилась на 18%, до $1,1 млрд.

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Тэги: США, ИЗДАТЕЛЬСТВО, СДЕЛКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]