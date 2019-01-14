Две тонны кокаина изъяли в Латвии

Госполиция Латвии изъяла две тонны кокаина - самую крупную до сих пор партию этого наркотика в республике, сообщили агентству BNS в ведомстве.

Груз был задержан в результате успешной международной операции по пресечению транзита наркотиков.

Более подробно об операции на пресс-конференции в понедельник расскажут начальник Госполиции Инт Кюзис и начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин.