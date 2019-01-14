Пашинян назначен премьером Армении

Президент Армении Армен Саргсян в понедельник подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром республики.
"Принимая за основу ч.1 ст.149 Конституции Армении, назначить Н.Пашиняна премьер-министром Армении", - говорится в указе президента, распространенном его пресс-службой в понедельник.
Кандидатура Н.Пашиняна была выдвинута парламентским большинством - блоком "Мой шаг".
В течение 15 дней должно быть сформировано новое правительство Армении.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»