Патриарх Кирилл поздравил архиепископа Бакинского и Азербайджанского с 20-летием архиерейской хиротонии

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил архиепископа Бакинского и Азербайджанского Александра с 20-летием архиерейской хиротонии.

«Сердечно поздравляю Вас с 20-летием архиерейской хиротонии. За минувшие годы многое Вами сделано для того, чтобы «слово Божие росло и распространялось» (Деян. 12:24), а Церковь наша обретала новых верных чад, взыскующих спасения»,- говорится в поздравлении.

Патриарх Кирилл также отметил, что развивая плодотворное сотрудничество с институтами государственной власти, с представителями традиционных религий и общественных организаций, архиепископа Александр вносит весомый вклад в созидание межнационального мира и гражданского согласия.

«В сей знаменательный день молитвенно желаю Вам крепости духовных и телесных сил, помощи Божией и преуспеяния в дальнейшем архипастырском делании»,- отмечается в поздравлении.

Ф.Исазаде