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Религия 14.01.2019 12:50

Патриарх Кирилл поздравил архиепископа Бакинского и Азербайджанского с 20-летием архиерейской хиротонии

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил архиепископа Бакинского и Азербайджанского Александра с 20-летием архиерейской хиротонии.

«Сердечно поздравляю Вас с 20-летием архиерейской хиротонии. За минувшие годы многое Вами сделано для того, чтобы «слово Божие росло и распространялось» (Деян. 12:24), а Церковь наша обретала новых верных чад, взыскующих спасения»,- говорится в поздравлении.

Патриарх Кирилл также отметил, что развивая плодотворное сотрудничество с институтами государственной власти, с представителями традиционных религий и общественных организаций, архиепископа Александр вносит весомый вклад в созидание межнационального мира и гражданского согласия.

«В сей знаменательный день молитвенно желаю Вам крепости духовных и телесных сил, помощи Божией и преуспеяния в дальнейшем архипастырском делании»,- отмечается в поздравлении.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПАТРИАРХ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]