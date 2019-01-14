Патриарх Кирилл поздравил архиепископа Бакинского и Азербайджанского с 20-летием архиерейской хиротонии

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил архиепископа Бакинского и Азербайджанского Александра с 20-летием архиерейской хиротонии.
«Сердечно поздравляю Вас с 20-летием архиерейской хиротонии. За минувшие годы многое Вами сделано для того, чтобы «слово Божие росло и распространялось» (Деян. 12:24), а Церковь наша обретала новых верных чад, взыскующих спасения»,- говорится в поздравлении.
Патриарх Кирилл также отметил, что развивая плодотворное сотрудничество с институтами государственной власти, с представителями традиционных религий и общественных организаций, архиепископа Александр вносит весомый вклад в созидание межнационального мира и гражданского согласия.
«В сей знаменательный день молитвенно желаю Вам крепости духовных и телесных сил, помощи Божией и преуспеяния в дальнейшем архипастырском делании»,- отмечается в поздравлении.
Ф.Исазаде
Президент Алиев принял генсека Всемирной таможенной организации
Действующий председатель ОБСЕ в феврале посетит Азербайджан - диписточник
ОБСЕ проведет во вторник мониторинг в зоне карабахского конфликта
Азербайджан намерен в 25 раз увеличить производство розовое масло, проект оценивается в $1 млн
Hippo Vitamin ищет инвестора для создания в Гахском районе производства облепихового масла
ИКБ Никойл в 2018г сократил обязательства перед Центробанком на 32,5%
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана
Россияне потратились на новогодних выходных чуть меньше, чем год назад - опрос
Пхеньян призвал Сеул к полномасштабному экономическому сотрудничеству
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»