Помпео сократит поездку по Ближнему Востоку и не поедет в Кувейт

Госсекретарь США Майк Помпео вынужден раньше запланированного завершить поездку по странам Ближнего Востока и из-за смерти родственника вернуться домой, говорится в заявлении представителя госдепа Роберта Палладино.
"Госсекретарь Помпео вернется в США после встреч в Маскате, Оман", - отмечается в заявлении.
"Сокращение поездки требуется, чтобы семья Помпео смогла присутствовать на похоронах", - уточняется в документе.
Таким образом, М.Помпео не поедет в Кувейт, однако согласно заявлению, в ближайшее время он намерен посетить эту страну.
8 января М.Помпео отправился в поездку по странам Ближнего Востока, которая включает в себя Иорданию, Ирак, Египет, Саудовскую Аравию, Катар, Бахрейн, ОАЭ, Оман и Кувейт.
СМИ ранее отмечали, что цель поездки М.Помпео - усилить противодействие Ирану в регионе, а также рассеять беспокойство союзников в связи с объявленным Вашингтоном решением о выводе американского контингента из Сирии.
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