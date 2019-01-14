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Дальнее зарубежье 14.01.2019 13:32

Помпео сократит поездку по Ближнему Востоку и не поедет в Кувейт

Госсекретарь США Майк Помпео вынужден раньше запланированного завершить поездку по странам Ближнего Востока и из-за смерти родственника вернуться домой, говорится в заявлении представителя госдепа Роберта Палладино.

"Госсекретарь Помпео вернется в США после встреч в Маскате, Оман", - отмечается в заявлении.

"Сокращение поездки требуется, чтобы семья Помпео смогла присутствовать на похоронах", - уточняется в документе.

Таким образом, М.Помпео не поедет в Кувейт, однако согласно заявлению, в ближайшее время он намерен посетить эту страну.

8 января М.Помпео отправился в поездку по странам Ближнего Востока, которая включает в себя Иорданию, Ирак, Египет, Саудовскую Аравию, Катар, Бахрейн, ОАЭ, Оман и Кувейт.

СМИ ранее отмечали, что цель поездки М.Помпео - усилить противодействие Ирану в регионе, а также рассеять беспокойство союзников в связи с объявленным Вашингтоном решением о выводе американского контингента из Сирии.

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Тэги: США, ПОМПЕО, ПОЕЗДКА, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]