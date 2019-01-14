Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.951 RUR   0.0253 GBR   2.1834 TRY   0.3096

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.59 -1.00 Brent 60.48 -1.20

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12° 16 Янв 13° 17 Янв

Дальнее зарубежье 14.01.2019 14:01

Пхеньян призвал Сеул к полномасштабному экономическому сотрудничеству

КНДР предложила Южной Кореи перейти к полномасштабному экономическому сотрудничеству между странами.

"Следует предпринять активные усилия по расширению и продвижению сотрудничества и обмена между Севером и Югом", - говорится в статье, опубликованной в понедельник на северокорейском сайте "Уриминзоккири".

В статье отмечается, что состояние южнокорейской экономики было бы сегодня лучше, если бы Сеул решительно выступал за трансграничную торговлю.

"Наши люди выиграют от этого сотрудничества и товарообмена между Севером и Югом", - говорится в сообщении.

В качестве примера в статье приводится пример начатых в прошлом году трансграничных проектов в железнодорожной, лесной и здравоохранительной областях, и отмечается, что проекты послужили средством примирения и солидарности между двумя корейскими государствами, несмотря на "жесткие препятствия" со стороны внешних сил.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КНДР, ЮЖКОРЕЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПРИЗЫВ


Похожие новости


Олимпиада-2032 обойдется Южной Корее почти в $3,5 млрд Большинство южнокорейцев выступают за приезд Ким Чен Ына в Сеул - опрос Президент Южной Кореи не уверен, что Ким Чен Ын посетит в Сеул в этом году Трамп готов реализовать все договоренности с КНДР после завершения ее денуклеаризации Ким Чен Ын может до конца года посетить Южную Корею Южная Корея и КНДР могут обсудить открытие прямого авиасообщения - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]