Пхеньян призвал Сеул к полномасштабному экономическому сотрудничеству

КНДР предложила Южной Кореи перейти к полномасштабному экономическому сотрудничеству между странами.

"Следует предпринять активные усилия по расширению и продвижению сотрудничества и обмена между Севером и Югом", - говорится в статье, опубликованной в понедельник на северокорейском сайте "Уриминзоккири".

В статье отмечается, что состояние южнокорейской экономики было бы сегодня лучше, если бы Сеул решительно выступал за трансграничную торговлю.

"Наши люди выиграют от этого сотрудничества и товарообмена между Севером и Югом", - говорится в сообщении.

В качестве примера в статье приводится пример начатых в прошлом году трансграничных проектов в железнодорожной, лесной и здравоохранительной областях, и отмечается, что проекты послужили средством примирения и солидарности между двумя корейскими государствами, несмотря на "жесткие препятствия" со стороны внешних сил.