Пхеньян призвал Сеул к полномасштабному экономическому сотрудничеству

КНДР предложила Южной Кореи перейти к полномасштабному экономическому сотрудничеству между странами.
"Следует предпринять активные усилия по расширению и продвижению сотрудничества и обмена между Севером и Югом", - говорится в статье, опубликованной в понедельник на северокорейском сайте "Уриминзоккири".
В статье отмечается, что состояние южнокорейской экономики было бы сегодня лучше, если бы Сеул решительно выступал за трансграничную торговлю.
"Наши люди выиграют от этого сотрудничества и товарообмена между Севером и Югом", - говорится в сообщении.
В качестве примера в статье приводится пример начатых в прошлом году трансграничных проектов в железнодорожной, лесной и здравоохранительной областях, и отмечается, что проекты послужили средством примирения и солидарности между двумя корейскими государствами, несмотря на "жесткие препятствия" со стороны внешних сил.
Президент Алиев принял генсека Всемирной таможенной организации
Действующий председатель ОБСЕ в феврале посетит Азербайджан - диписточник
ОБСЕ проведет во вторник мониторинг в зоне карабахского конфликта
Азербайджан намерен в 25 раз увеличить производство розовое масло, проект оценивается в $1 млн
Hippo Vitamin ищет инвестора для создания в Гахском районе производства облепихового масла
ИКБ Никойл в 2018г сократил обязательства перед Центробанком на 32,5%
Баку вошел в тройку наиболее популярных у туристов направлений из Москвы в 2018г
Патриарх Кирилл поздравил архиепископа Бакинского и Азербайджанского с 20-летием архиерейской хиротонии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»