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СНГ 14.01.2019 15:30

В Минске рассчитывают на окончательное снятие санкций со стороны ЕС

Белоруссия надеется, что Евросоюз окончательно снимет все санкции в отношении республики, заявил министр иностранных дел Владимир Макей журналистам в понедельник в Минске.

"Евросоюз в феврале этого года вернется к вопросу об оставшихся санкциях. Надеемся, что верх возьмет рациональное зерно, и мы надеемся, что рано или поздно этот пережиток прошлого будет устранен и снят с нашей повестки дня", - сказал В.Макей.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕС, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]