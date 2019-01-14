В Минске рассчитывают на окончательное снятие санкций со стороны ЕС

Белоруссия надеется, что Евросоюз окончательно снимет все санкции в отношении республики, заявил министр иностранных дел Владимир Макей журналистам в понедельник в Минске.

"Евросоюз в феврале этого года вернется к вопросу об оставшихся санкциях. Надеемся, что верх возьмет рациональное зерно, и мы надеемся, что рано или поздно этот пережиток прошлого будет устранен и снят с нашей повестки дня", - сказал В.Макей.