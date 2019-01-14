Великобритания выступает за одобрение предложения США, Канады и Нидерландов добавить в Конвенцию о запрещении химического оружия информацию о нервнопаралитическом веществе типа "Новичок", сообщило в Twitter постоянное представительство Великобритании при ОЗХО.

"Соединенное Королевство полностью поддерживает предложение Канады/Нидерландов/США дополнить списки Конвенции о запрещении химического оружия", - говорится в сообщении на странице постпредства.

"Запланированное предложение Канады/Нидерландов/США о внесении поправок включает добавление (в Конвенцию - ИФ) токсичного химического вещества, использованного в качестве химического оружия меньше года назад в Солсбери", - отмечается в Twitter.

По информации постпредства, анализ ОЗХО показал соответствие характеристик веществ типа "Новичок" для того, чтобы быть включенными в состав Конвенции о запрещении химического оружия.

В начале марта 2018 г. в британском городке Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем ОЗХО.