Польская полиция задержала человека, угрожавшего в Twitter мэрам Познани и Вроцлава

Полиция польского города Познани в понедельник задержала мужчину, который выступил с угрозами в адрес президентов (градоначальников) Познани и Вроцлава, сообщил пресс-секретарь познаньской полиции Анджей Боровяк.
"Мужчина, который в Twitter угрожал президентам Познани и Вроцлава задержан сотрудниками познаньской полиции. Он будет отвечать за возбуждение ненависти", - написал А.Боровяк в Twitter.
По его словам, задержанному, который проживает в одном из предместий Познани, 41 год.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»