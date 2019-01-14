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Регион 14.01.2019 15:17

Соратник Пашиняна занял пост спикера парламента Армении

Спикером парламента Армении большинством голосов избран член партии премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор", бывший первый вице-премьер республики Арарат Мирзоян.

"В голосовании приняли участие 132 депутата, один бюллетень признан недействительным. За кандидатуру А.Мирзояна проголосовал 131 депутат", - заявил председатель счетной комиссии Ваагн Овакимян на заседании парламента в понедельник.

По итогам внеочередных парламентских выборов в новом парламенте абсолютное большинство набрал блок руководимый Н.Пашиняном блок "Мой шаг" - 88 мест, получив право назначить спикера и двух вице-спикеров, а также выдвинуть кандидата на пост премьер-министра Армении и сформировать правительство.

Партия "Процветающая Армения" (возглавляет бизнесмен Гагик Царукян) получила 26 мандатов, партия "Светлая Армения" (возглавляет депутат парламента Эдмон Марукян) - 18 мандатов.

Правом выдвижения на пост третьего вице-спикера парламента пользуется "Процветающая Армения", в качестве второй парламентской политической силы.

39-летний А.Мирзоян после смены власти в Армении в мае был назначен первым вице-премьером республики.

В 2017 году А.Мирзоян был избран депутатом парламента Армении, член руководимой Н.Пашиняном оппозиционной парламентской фракции "Елк". Работал аналитиком в информагентстве, координатором программы Международного фонда избирательных систем (IFES) по информированию избирателей, экспертом по политическим партиям и стратегическому планированию Нидерландского института многопартийной демократии (NIMD).

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Тэги: АРМЕНИЯ, СПИКЕР, ИЗБРАНИЕ


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