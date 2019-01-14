В авиакатастрофе в Карадже погибли 13 человек - армия Ирана

Иранская армия в распространенном в понедельник коммюнике сообщила о гибели 13 человек в результате крушения самолета в аэропорту города Караджа.

Ранее сообщалось об обнаружении семи тел погибших.

Самолет "Боинг 707" с грузом мяса выполнял чартерный рейс из Бишкека. Он следовал в аэропорт "Пайам" в городе Карадж, но по ошибке направился в аэропорт "Фатх" в том же городе.

В итоге самолет не смог затормозить на взлетно-посадочной полосе, после чего врезался в городские постройки и разрушился.