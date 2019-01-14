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Регион 14.01.2019 15:23

В авиакатастрофе в Карадже погибли 13 человек - армия Ирана

Иранская армия в распространенном в понедельник коммюнике сообщила о гибели 13 человек в результате крушения самолета в аэропорту города Караджа.

Ранее сообщалось об обнаружении семи тел погибших.

Самолет "Боинг 707" с грузом мяса выполнял чартерный рейс из Бишкека. Он следовал в аэропорт "Пайам" в городе Карадж, но по ошибке направился в аэропорт "Фатх" в том же городе.

В итоге самолет не смог затормозить на взлетно-посадочной полосе, после чего врезался в городские постройки и разрушился.

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Тэги: ИРАН, САМОЛЕТ, КРУШЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]