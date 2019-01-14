V заседание Консультативного совета по ЮГК пройдет в Баку 20 февраля – Минэнерго

Очередное, пятое, заседание Консультативного совета (КС) по проекту создания «Южного газового коридора» (ЮГК) состоится 20 февраля 2019 года в Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве энергетики.
«На заседании 20 февраля планируется участие представителей стран и компанией, вовлеченных в реализацию проекта «ЮГК» и ряда международных организаций», - отметили в министерстве.
Как сообщалось ранее, первое заседание КС по ЮГК состоялось в Баку 12 февраля 2015 года, второе – 29 февраля 2016 года в Баку, третье – 23 февраля 2017 года, четвертое – 15 февраля 2018 года.
Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.
Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.
Общая стоимость проекта ЮГК составляет $41,5 млрд.
Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.
Н.Аббасова
В Азербайджане создано ОАО Azersilah для организации производства, экспорта и продажи оружия
Президент Алиев принял генсека Всемирной таможенной организации
Действующий председатель ОБСЕ в феврале посетит Азербайджан - диписточник
В Азербайджане зарегистрировано свыше 900 религиозных общин – глава Госкомитета
Азеригаз в 2018г зарегистрировал более 92 тыс. новых абонентов среди населения
Баку вошел в тройку наиболее популярных у туристов направлений из Москвы в 2018г
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана
Матвиенко: в Москве ждут визита финского премьера в феврале - начале марта
Медведев заявил, что новогодние праздники в РФ очень длинные и это плохо влияет на экономику
Соглашение по Brexit учитывает уникальные обстоятельства на острове Ирландия - письмо Туска и Юнкера
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»