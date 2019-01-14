V заседание Консультативного совета по ЮГК пройдет в Баку 20 февраля – Минэнерго

Очередное, пятое, заседание Консультативного совета (КС) по проекту создания «Южного газового коридора» (ЮГК) состоится 20 февраля 2019 года в Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве энергетики.

«На заседании 20 февраля планируется участие представителей стран и компанией, вовлеченных в реализацию проекта «ЮГК» и ряда международных организаций», - отметили в министерстве.

Как сообщалось ранее, первое заседание КС по ЮГК состоялось в Баку 12 февраля 2015 года, второе – 29 февраля 2016 года в Баку, третье – 23 февраля 2017 года, четвертое – 15 февраля 2018 года.

Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Общая стоимость проекта ЮГК составляет $41,5 млрд.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

Н.Аббасова