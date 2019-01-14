Azfrut ищет инвестора для реализации проекта по закладке фруктовых садов на западе Азербайджана

Компания Azfrut ищет инвестора для реализации проекта по закладке фруктовых садов из сливовых, грушевых и вишневых деревьев в Шамкирском районе, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
«Azfrut подготовила бизнес-план, предусматривающий закладку фруктовых садов из сливовых, грушевых и вишневых деревьев на территории в 274 гектара в Шамкирском районе Азербайджана», - отметили в правительстве.
Стоимость проекта оценивается в $12,6 млн, 50% которых компания готова профинансировать самостоятельно, остальные 50% - за счет средств привлекаемого инвестора.
Компания рассчитывает реализовать проект за 2 года. Срок окупаемости средств составляет 5 лет.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»