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АПК 14.01.2019 15:39

Azfrut ищет инвестора для реализации проекта по закладке фруктовых садов на западе Азербайджана

Компания Azfrut ищет инвестора для реализации проекта по закладке фруктовых садов из сливовых, грушевых и вишневых деревьев в Шамкирском районе, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«Azfrut подготовила бизнес-план, предусматривающий закладку фруктовых садов из сливовых, грушевых и вишневых деревьев на территории в 274 гектара в Шамкирском районе Азербайджана», - отметили в правительстве.

Стоимость проекта оценивается в $12,6 млн, 50% которых компания готова профинансировать самостоятельно, остальные 50% - за счет средств привлекаемого инвестора.

Компания рассчитывает реализовать проект за 2 года. Срок окупаемости средств составляет 5 лет.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: САД, ЗАКЛАДКА, ПРОЕКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]