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Регион 14.01.2019 16:32

Путин поздравил Пашиняна с назначением премьером Армении

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил Николу Пашиняну телеграмму с поздравлениями по случаю назначения на пост премьер-министра Армении, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"В.Путин, в частности, отметил, что отношения между Россией и Арменией основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, и страны накопили значительный опыт плодотворного сотрудничества в различных областях", - говорится в сообщении.

"Рассчитываю, что наш диалог и конструктивная совместная работа будут способствовать дальнейшему укреплению российско-армянского союзнического взаимодействия, а также продвижению интеграционных процессов на евразийском пространстве. Это, несомненно, отвечает интересам наших братских народов", - подчеркнул глава российского государства в телеграмме.

Президент Армении Армен Саргсян в понедельник подписал указ о назначении Н.Пашиняна премьер-министром республики.

"Принимая за основу ч.1 ст.149 Конституции Армении, назначить Н.Пашиняна премьер-министром Армении", - говорится в указе президента, распространенном его пресс-службой в понедельник.

Кандидатура Н.Пашиняна была выдвинута парламентским большинством - блоком "Мой шаг".

В течение 15 дней должно быть сформировано новое правительство Армении.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, АРМЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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