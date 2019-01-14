Путин поздравил Пашиняна с назначением премьером Армении

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил Николу Пашиняну телеграмму с поздравлениями по случаю назначения на пост премьер-министра Армении, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.
"В.Путин, в частности, отметил, что отношения между Россией и Арменией основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, и страны накопили значительный опыт плодотворного сотрудничества в различных областях", - говорится в сообщении.
"Рассчитываю, что наш диалог и конструктивная совместная работа будут способствовать дальнейшему укреплению российско-армянского союзнического взаимодействия, а также продвижению интеграционных процессов на евразийском пространстве. Это, несомненно, отвечает интересам наших братских народов", - подчеркнул глава российского государства в телеграмме.
Президент Армении Армен Саргсян в понедельник подписал указ о назначении Н.Пашиняна премьер-министром республики.
"Принимая за основу ч.1 ст.149 Конституции Армении, назначить Н.Пашиняна премьер-министром Армении", - говорится в указе президента, распространенном его пресс-службой в понедельник.
Кандидатура Н.Пашиняна была выдвинута парламентским большинством - блоком "Мой шаг".
В течение 15 дней должно быть сформировано новое правительство Армении.
В Азербайджане создано ОАО Azersilah для организации производства, экспорта и продажи оружия
Президент Алиев принял генсека Всемирной таможенной организации
Действующий председатель ОБСЕ в феврале посетит Азербайджан - диписточник
Великобритания создает Стратегический совет по экономическим преступлениям
В Азербайджане увеличили нормы расходов на организацию молодежных мероприятий
Власти Зимбабве подняли цены на бензин более чем вдвое на фоне валютного кризиса
В Азербайджане зарегистрировано свыше 900 религиозных общин – глава Госкомитета
Азеригаз в 2018г зарегистрировал более 92 тыс. новых абонентов среди населения
Баку вошел в тройку наиболее популярных у туристов направлений из Москвы в 2018г
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»