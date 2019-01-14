Нефть падает вслед за ослаблением аппетита к риску, Brent у $59,6 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в понедельник днем снижаются вместе с фондовыми индексами вслед за ослаблением аппетита инвесторов к риску.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:32 подешевели на $0,89 (1,47%) - до $59,59 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,79 (1,53%) - до $50,78 за баррель.

Активный рост котировок на прошлой неделе теперь рассматривается как чрезмерный. По итогам прошлой недели Brent подорожала на 6%, WTI - на 7,6% на оптимизме по поводу переговоров между США и Китаем в торговой сфере и сокращения поставок топлива со стороны ОПЕК+.

"Нефть изменила динамику вместе с рынком акций на фоне волатильности, которая предшествует началу сезона отчетности, - говорит глава трейдинговых операций в Азиатско-Тихоокеанском регионе в Oanda Corp. Стивен Иннз. - Коалиция ОПЕК+ предоставила новые сигналы того, что она сократит поставки в ближайшие месяцы, однако рынок остается неуверенным и ждет нового прогресса в переговорах США и Китая".

Дополнительным негативным фактором является приостановка работы американского правительства, длящаяся уже четвертую неделю.

Россия снижает нефтедобычу медленнее, чем хотелось бы, заявил в интервью CNBC министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

В конце прошлой недели министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что в первую декаду января Россия снизила добычу нефти примерно на 30 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года в рамках сделки ОПЕК+.

В минувшие выходные Х.аль-Фалих отметил, что у его страны нет опасений по поводу растущей добычи сланцевой нефти в США. Более того, он отметил, что договоренность ОПЕК+ о сокращении добычи стала "спасательным кругом для американских сланцевых нефтепроизводителей".

Китай в прошлом году установил новый рекорд импорта нефти благодаря высокому спросу со стороны государственных НПЗ и нефтехимических корпораций.

Забастовка во французских портах, на терминалах Fluxel в Фосе и Лавере привела к перебоям в погрузочно-разгрузочных работах с нефтетанкерами, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на местные источники. Акция протеста началась 14 января в 9:00 и, как ожидается, продлится ровно сутки.