Саудовское руководство намерено наказать убийц Хашкаджи - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд и наследный принц Мохаммед бен Салман подтвердили приверженность тому, чтобы убийцы журналиста Джамаля Хашкаджи понесли наказание.
Король Салман и принц Мохаммед бин Салман "оба признали, что (убийцы - ИФ) должны понести ответственность. Они вновь подтвердили свою приверженность ", сказал М.Помпео после переговоров с саудовскими властями.
Накануне М.Помпео заявил, что обратится к наследному принцу Саудовской Аравии Мохаммеду бен Салману с призывом, чтобы убийцы Дж.Хашкаджи понесли наказание.
"Мы продолжим разговор с наследным принцем и саудовцами о том, чтобы обеспечить полную и полную ответственность за неприемлемое убийство Джамаля Хашкаджи", - заявил М.Помпео журналистам на пресс-конференции в Катаре.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»