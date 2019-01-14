Саудовское руководство намерено наказать убийц Хашкаджи - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд и наследный принц Мохаммед бен Салман подтвердили приверженность тому, чтобы убийцы журналиста Джамаля Хашкаджи понесли наказание.

Король Салман и принц Мохаммед бин Салман "оба признали, что (убийцы - ИФ) должны понести ответственность. Они вновь подтвердили свою приверженность ", сказал М.Помпео после переговоров с саудовскими властями.

Накануне М.Помпео заявил, что обратится к наследному принцу Саудовской Аравии Мохаммеду бен Салману с призывом, чтобы убийцы Дж.Хашкаджи понесли наказание.

"Мы продолжим разговор с наследным принцем и саудовцами о том, чтобы обеспечить полную и полную ответственность за неприемлемое убийство Джамаля Хашкаджи", - заявил М.Помпео журналистам на пресс-конференции в Катаре.