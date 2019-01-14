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Дальнее зарубежье 14.01.2019 16:47

Саудовское руководство намерено наказать убийц Хашкаджи - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд и наследный принц Мохаммед бен Салман подтвердили приверженность тому, чтобы убийцы журналиста Джамаля Хашкаджи понесли наказание.

Король Салман и принц Мохаммед бин Салман "оба признали, что (убийцы - ИФ) должны понести ответственность. Они вновь подтвердили свою приверженность ", сказал М.Помпео после переговоров с саудовскими властями.

Накануне М.Помпео заявил, что обратится к наследному принцу Саудовской Аравии Мохаммеду бен Салману с призывом, чтобы убийцы Дж.Хашкаджи понесли наказание.

"Мы продолжим разговор с наследным принцем и саудовцами о том, чтобы обеспечить полную и полную ответственность за неприемлемое убийство Джамаля Хашкаджи", - заявил М.Помпео журналистам на пресс-конференции в Катаре.

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Тэги: США, ГОССЕКТЕРАРЬ, САУДАРАВИЯ, ХАШКАДЖИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]