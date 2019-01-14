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Дальнее зарубежье 14.01.2019 18:32

Brexit окажется под угрозой, если сделка с ЕС сорвется - Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в случае, если подготовленная ею сделка с ЕС не пройдет голосование в парламенте, есть риск срыва Brexit.

"Мое мнение, что на сегодняшний день наиболее вероятна парализация в парламенте, что создает риски срыва Brexit", - сказала она в понедельник в эфире британской телерадиокорпорации BBC, подчеркнув, что отдельные парламентарии добиваются приостановки и срыва процесса выхода королевства из Евросоюза.

Т.Мэй подчеркнула, что предложенная ею сделка отражает итоги референдума о выходе из ЕС и содержит "детальный и практичный план для светлого будущего", добавив, что ей нечего предложить в качестве альтернативы.

9 января члены палаты общин Великобритании начали пятидневные дебаты по соглашению по Brexit. Если дебаты пройдут согласно плану, то они завершатся 15 января речью премьера Т.Мэй и голосованием.

Перед предыдущей датой голосования - 11 декабря 2018 года - целый ряд членов Консервативной партии заявлял, что не поддерживает план Т.Мэй по Brexit, и с тех пор мало что изменилось, сообщало BBC.

10 декабря Т.Мэй заявила, что решила перенести на более поздний срок планировавшееся на декабрь голосование в парламенте по соглашению о Brexit. Такое решение она приняла с учетом того, что большинство депутатов не готовы поддержать соглашение в его нынешнем виде, при этом наибольшее число возражений вызывает "страховочный" план по границе с Ирландией.

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Тэги: БРИТАНИЯ, BREXIT, МЭЙ, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]