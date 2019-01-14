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СНГ 14.01.2019 17:16

Новым послом Киргизии в США может стать младший брат Отунбаевой, возглавляющий дипмиссию в РФ

Кадыр Токтогулов освобожден от должности посла Киргизии в США и Канаде, пост нового главы дипмиссии может занять посол в РФ Болот Отунбаев.

"Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому К.Токтогулов освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Киргизии в Соединенных Штатах Америки и Канаде по совместительству", - сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

К.Токтогулов возглавлял киргизскую дипмиссию в США с 2015 года.

В свою очередь источник в МИД Киргизии сообщил "Интерфаксу", что на пост поста в США предложена кандидатура главы киргизской дипмиссии в Москве, младшего брата экс-президента Розы Отунбаевой Болота Отунбаева. Планируется, что 15 января парламентский комитет по международным делам рассмотрит его кандидатуру.

Собеседник агентства сказал, что на пост посла в России предложена кандидатура экс-министра иностранных дел Киргизии Аликбеку Джекшенкулову, которую 15 января также рассмотрит парламентский комитет по международным делам.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, США, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]