Новым послом Киргизии в США может стать младший брат Отунбаевой, возглавляющий дипмиссию в РФ

Кадыр Токтогулов освобожден от должности посла Киргизии в США и Канаде, пост нового главы дипмиссии может занять посол в РФ Болот Отунбаев.

"Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому К.Токтогулов освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Киргизии в Соединенных Штатах Америки и Канаде по совместительству", - сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

К.Токтогулов возглавлял киргизскую дипмиссию в США с 2015 года.

В свою очередь источник в МИД Киргизии сообщил "Интерфаксу", что на пост поста в США предложена кандидатура главы киргизской дипмиссии в Москве, младшего брата экс-президента Розы Отунбаевой Болота Отунбаева. Планируется, что 15 января парламентский комитет по международным делам рассмотрит его кандидатуру.

Собеседник агентства сказал, что на пост посла в России предложена кандидатура экс-министра иностранных дел Киргизии Аликбеку Джекшенкулову, которую 15 января также рассмотрит парламентский комитет по международным делам.