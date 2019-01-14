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Социум 14.01.2019 16:01

Азеригаз в 2018г зарегистрировал более 92 тыс. новых абонентов среди населения

Общее число абонентов производственного объединения «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) на 1 января 2019 года составляет 2 млн 185,46 тыс., отмечается в информации на сайте объединения.

"В 2018 году объединением зарегистрировано 92,313 тыс. новых абонентов среди населения. Из них 50,515 тыс. газовых абонентов зарегистрировано в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, 41,798 тыс. – в регионах страны", - подчеркивает объединение.

По данным Азеригаз, в 2018 году для расширения возможностей газотранспортной сети и для газификации населенных пунктов было проложено 3,193 тыс. км новых газопроводов и отремонтировано 526,6 тыс. км газопроводов. В результате проведенных работ в стране в прошлом году газифицировано 150 населенных пунктов в регионах Азербайджана

Работы по газификации велись в рамках реализации «Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2014-2018гг».

Как сообщалось ранее, Азеригаз в 2017 году газифицировал 56 населенных пунктов.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРИГАЗ, АБОНЕНТЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]