Азеригаз в 2018г зарегистрировал более 92 тыс. новых абонентов среди населения

Общее число абонентов производственного объединения «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) на 1 января 2019 года составляет 2 млн 185,46 тыс., отмечается в информации на сайте объединения.

"В 2018 году объединением зарегистрировано 92,313 тыс. новых абонентов среди населения. Из них 50,515 тыс. газовых абонентов зарегистрировано в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, 41,798 тыс. – в регионах страны", - подчеркивает объединение.

По данным Азеригаз, в 2018 году для расширения возможностей газотранспортной сети и для газификации населенных пунктов было проложено 3,193 тыс. км новых газопроводов и отремонтировано 526,6 тыс. км газопроводов. В результате проведенных работ в стране в прошлом году газифицировано 150 населенных пунктов в регионах Азербайджана

Работы по газификации велись в рамках реализации «Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2014-2018гг».

Как сообщалось ранее, Азеригаз в 2017 году газифицировал 56 населенных пунктов.

Н.Аббасова