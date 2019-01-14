Последняя атака Израиля на Дамаск привела к повреждению нескольких самолетов - министр транспорта Сирии

Атака аэропорта Дамаска в ночь на субботу привела к повреждениям нескольких самолетов, заявил министр транспорта Сирии Али Хамуд.

По его словам, в результате последней атаки "осколками были повреждены крылья нескольких самолетов". "Как вы знаете, в них находятся топливные баки, это привели к остановке эксплуатации нескольких воздушных судов. Сегодня нам очень нужны самолеты, те, что есть, сейчас они очень нуждаются в поставке запасных частей. Сотрудники аэропорта упорно восстанавливают поврежденную технику", - сказал министр на встрече с российскими политиками в понедельник.

"Практически сразу после бомбардировки мы выехали на место, чтобы оценить ущерб", - сообщил А.Хамуд.

По его словам, ракеты поразили "здание, внутри которого ничего не было, были несколько спален, подъезд для автомобилей, но, к сожалению, сильные взрывы привели также и к тому, что были повреждены некоторые соседние здания, в частности, ангар для ремонта воздушных судов".

Министр отметил, что этот ангар был поврежден и ранее, во время одной из прошлых бомбардировок, и в этот раз его снова обстреляли.

12 января ракетный удар израильских ВВС по пригороду Дамаска в районе международного аэропорта привел к некоторым разрушениям, однако жертв удалось избежать, сообщали сирийские СМИ.

По сообщениям источников СМИ, самолеты ВВС Израиля с юга от сирийской столицы выпустили несколько ракет, большинство из которых были сбиты силами противовоздушной обороны Сирии.

Также сообщалось, что ракетная атака, которая началась около полуночи, не повлияла на работу аэропорта, который продолжал действовать в обычном режиме.