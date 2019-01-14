Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.951 RUR   0.0253 GBR   2.1834 TRY   0.3096

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.59 -1.00 Brent 60.48 -1.20

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 13° 16 Янв 13° 17 Янв

Финансы 14.01.2019 16:13

ЕБРР назначил нового регионального директора по Южному Кавказу

Катарина Бйорлин Хансен назначена новым региональным директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Южному Кавказу, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в бакинском офисе ЕБРР.

«К.Б.Хансен, которая приступит к своим обязанностям с 1 апреля 2019 года, заменит на данной должности Бруно Бальванеру, который назначен управляющим директором ЕБРР по Центральной Азии», - отметили в банке.

К.Б.Хансен знакома с регионом, она до 2016 года занимала должность координатора ЕБРР по инфраструктурным проектам на Южном Кавказе.

До сих пор ЕБРР инвестировал 7,77 млрд евро на реализацию 564 проектов в регионе.

По данным на 31 октября 2018 года, ЕБРР профинансировал 168 проектов в Азербайджане, инвестировав в общей сложности 3,2 млрд евро. Банк в настоящее время реализует 46 проектов в Азербайджане и имеет активный портфель в размере 1,5 млрд евро. На частный сектор приходится 25% портфеля банка, на инвестиции в капитал - 2%.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕБРР, ДИРЕКТОР, РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]