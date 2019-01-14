ЕБРР назначил нового регионального директора по Южному Кавказу

Катарина Бйорлин Хансен назначена новым региональным директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Южному Кавказу, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в бакинском офисе ЕБРР.

«К.Б.Хансен, которая приступит к своим обязанностям с 1 апреля 2019 года, заменит на данной должности Бруно Бальванеру, который назначен управляющим директором ЕБРР по Центральной Азии», - отметили в банке.

К.Б.Хансен знакома с регионом, она до 2016 года занимала должность координатора ЕБРР по инфраструктурным проектам на Южном Кавказе.

До сих пор ЕБРР инвестировал 7,77 млрд евро на реализацию 564 проектов в регионе.

По данным на 31 октября 2018 года, ЕБРР профинансировал 168 проектов в Азербайджане, инвестировав в общей сложности 3,2 млрд евро. Банк в настоящее время реализует 46 проектов в Азербайджане и имеет активный портфель в размере 1,5 млрд евро. На частный сектор приходится 25% портфеля банка, на инвестиции в капитал - 2%.

А. Мамедов