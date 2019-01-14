ЕБРР назначил нового регионального директора по Южному Кавказу

Катарина Бйорлин Хансен назначена новым региональным директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Южному Кавказу, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в бакинском офисе ЕБРР.
«К.Б.Хансен, которая приступит к своим обязанностям с 1 апреля 2019 года, заменит на данной должности Бруно Бальванеру, который назначен управляющим директором ЕБРР по Центральной Азии», - отметили в банке.
К.Б.Хансен знакома с регионом, она до 2016 года занимала должность координатора ЕБРР по инфраструктурным проектам на Южном Кавказе.
До сих пор ЕБРР инвестировал 7,77 млрд евро на реализацию 564 проектов в регионе.
По данным на 31 октября 2018 года, ЕБРР профинансировал 168 проектов в Азербайджане, инвестировав в общей сложности 3,2 млрд евро. Банк в настоящее время реализует 46 проектов в Азербайджане и имеет активный портфель в размере 1,5 млрд евро. На частный сектор приходится 25% портфеля банка, на инвестиции в капитал - 2%.
А. Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»