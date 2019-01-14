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СНГ 14.01.2019 17:45

Встреча Путина и Абэ ожидается в этом месяце - Лавров

Ближайший российско-японский саммит ожидается в этом месяце, руководителям двух стран будет доложено о ходе работы над мирным договором, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник после переговоров с японским коллегой Таро Коно.

"Условились, что наши заместители, как это и было предусмотрено нашими руководителями, когда они договаривались об активизации работы над мирным договором на основе декларации 1956 года, продолжат конкретные контакты, уточняя позиции друг друга", - сказал министр.

"К ближайшему саммиту между президентом Путиным и премьер-министром Абэ, который ожидается в этом месяце, мы доложим о том, как выполняются их поручения", - подчеркнул С.Лавров.

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Тэги: РОССИЯ, ЯПОНИЯ, ЛИДЕРЫ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]