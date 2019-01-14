Встреча Путина и Абэ ожидается в этом месяце - Лавров

Ближайший российско-японский саммит ожидается в этом месяце, руководителям двух стран будет доложено о ходе работы над мирным договором, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник после переговоров с японским коллегой Таро Коно.
"Условились, что наши заместители, как это и было предусмотрено нашими руководителями, когда они договаривались об активизации работы над мирным договором на основе декларации 1956 года, продолжат конкретные контакты, уточняя позиции друг друга", - сказал министр.
"К ближайшему саммиту между президентом Путиным и премьер-министром Абэ, который ожидается в этом месяце, мы доложим о том, как выполняются их поручения", - подчеркнул С.Лавров.
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