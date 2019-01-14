У России есть и готовность, и терпение для достижения результата по мирному договору с Японией - Лавров

У Москвы достаточно готовности и терпения для того, чтобы достичь результата в переговорах с Японией по заключению мирного договора, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"У нас есть и готовность, и терпение двигаться к тому, чтобы выйти на общее понимание", - сказал С.Лавров по итогам переговоров со своим японским коллегой.

Он напомнил при этом, что президент РФ Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ ранее высказались "за поиск такого решения по проблеме мирного договора, которое будет однозначно поддержано и принято народами обеих стран".

По словам С.Лаврова, в ходе завершившихся переговоров "обозначен тот круг вопросов, которые вместе с японскими друзьями необходимо взять в проработку, прояснить и затем постараться достигать по каждому из этих вопросов общеприемлемых подходов".

"Уверен, что такое качественное улучшение нашего взаимодействий, перевод его в фазу доверительного партнерства будет способствовать достижению той цели, которую поставили президент Путин и премьер-министр Абэ", - подчеркнул глава МИД РФ.