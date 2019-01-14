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СНГ 14.01.2019 18:03

У России есть и готовность, и терпение для достижения результата по мирному договору с Японией - Лавров

У Москвы достаточно готовности и терпения для того, чтобы достичь результата в переговорах с Японией по заключению мирного договора, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"У нас есть и готовность, и терпение двигаться к тому, чтобы выйти на общее понимание", - сказал С.Лавров по итогам переговоров со своим японским коллегой.

Он напомнил при этом, что президент РФ Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ ранее высказались "за поиск такого решения по проблеме мирного договора, которое будет однозначно поддержано и принято народами обеих стран".

По словам С.Лаврова, в ходе завершившихся переговоров "обозначен тот круг вопросов, которые вместе с японскими друзьями необходимо взять в проработку, прояснить и затем постараться достигать по каждому из этих вопросов общеприемлемых подходов".

"Уверен, что такое качественное улучшение нашего взаимодействий, перевод его в фазу доверительного партнерства будет способствовать достижению той цели, которую поставили президент Путин и премьер-министр Абэ", - подчеркнул глава МИД РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ЯПОНИЯ, ДОГОВОР, ГОТОВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]