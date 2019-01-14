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ТЭК 14.01.2019 16:32

Власти Зимбабве подняли цены на бензин более чем вдвое на фоне валютного кризиса

Власти Зимбабве единовременно подняли цены на бензин и дизельное топливо более чем вдвое на фоне валютного кризиса, в результате чего страна вошла в число мировых лидеров по стоимости автомобильного топлива для населения, пишет Financial Times.

Импорт топлива стоит Зимбабве около $100 млн в месяц, при этом источники валютной выручки у страны практически отсутствуют. Дефицит нефтепродуктов наблюдается с октября, в последние недели он резко усилился, что привело к бесконечным очередям на всех АЗС Зимбабве.

В ходе телеобращения к нации в минувшие выходные президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что в рамках борьбы с очередями цены на АЗС будут подняты до более чем $3 за литр. Официальная цена бензина выросла с $1,24 до $3,31 за литр, дизельного топлива - с $1,36 до $3,11 за литр.

Дефицит "объясняется возросшим использованием топлива растущей экономикой и усиливается из-за разгула незаконных валютных операций и незаконной торговли топливом", сказал президент.

Конгресс профсоюзов Зимбабве призвал работников страны к массовым забастовкам и другим акциям протеста. "Правительство официально объявило о своей идеологической позиции: против рабочих, против бедных и против народа", - говорится в сообщении конгресса.

Э.Мнангагва занял президентский пост после смещения бывшего зимбабвийского лидера Роберта Мугабе в ходе военного переворота в ноябре 2017 года. В июле 2018 года в Зимбабве прошли президентские и парламентские выборы. Согласно официальным результатам, 50,8% избирателей поддержали кандидатуру Э.Мнангагвы в качестве главы государства.

Доллар Зимбабве фактически прекратил существование в середине 2009 года, после наблюдавшейся годом ранее гиперинфляции, которая на пике достигала почти 80 млрд процентов. Последние годы в стране активно используются доллар США и южноафриканский рэнд. С 2016 года правительство выпускает электронные долговые обязательства в долларах США без реального обеспечения - бонд-ноты, которые экономисты и инвесторы считают одной из причин усиления кризиса.

На этой неделе Э.Мнангагва посетит с визитом Белоруссию, Россию, а также страны Центральной Азии, а затем направится на Всемирный экономический форум в Давосе.

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Тэги: ЗИМБАБВЕ, ТОПЛИВО, ЦЕНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]