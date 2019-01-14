Власти Зимбабве подняли цены на бензин более чем вдвое на фоне валютного кризиса

Власти Зимбабве единовременно подняли цены на бензин и дизельное топливо более чем вдвое на фоне валютного кризиса, в результате чего страна вошла в число мировых лидеров по стоимости автомобильного топлива для населения, пишет Financial Times.
Импорт топлива стоит Зимбабве около $100 млн в месяц, при этом источники валютной выручки у страны практически отсутствуют. Дефицит нефтепродуктов наблюдается с октября, в последние недели он резко усилился, что привело к бесконечным очередям на всех АЗС Зимбабве.
В ходе телеобращения к нации в минувшие выходные президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что в рамках борьбы с очередями цены на АЗС будут подняты до более чем $3 за литр. Официальная цена бензина выросла с $1,24 до $3,31 за литр, дизельного топлива - с $1,36 до $3,11 за литр.
Дефицит "объясняется возросшим использованием топлива растущей экономикой и усиливается из-за разгула незаконных валютных операций и незаконной торговли топливом", сказал президент.
Конгресс профсоюзов Зимбабве призвал работников страны к массовым забастовкам и другим акциям протеста. "Правительство официально объявило о своей идеологической позиции: против рабочих, против бедных и против народа", - говорится в сообщении конгресса.
Э.Мнангагва занял президентский пост после смещения бывшего зимбабвийского лидера Роберта Мугабе в ходе военного переворота в ноябре 2017 года. В июле 2018 года в Зимбабве прошли президентские и парламентские выборы. Согласно официальным результатам, 50,8% избирателей поддержали кандидатуру Э.Мнангагвы в качестве главы государства.
Доллар Зимбабве фактически прекратил существование в середине 2009 года, после наблюдавшейся годом ранее гиперинфляции, которая на пике достигала почти 80 млрд процентов. Последние годы в стране активно используются доллар США и южноафриканский рэнд. С 2016 года правительство выпускает электронные долговые обязательства в долларах США без реального обеспечения - бонд-ноты, которые экономисты и инвесторы считают одной из причин усиления кризиса.
На этой неделе Э.Мнангагва посетит с визитом Белоруссию, Россию, а также страны Центральной Азии, а затем направится на Всемирный экономический форум в Давосе.
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