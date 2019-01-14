Бабушка сестер Хачатурян просит выписать старшую девушку из квартиры

Бутырский суд Москвы 21 января проведет подготовку по иску бабушки сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, которая просит выписать старшую девушку - Крестину из квартиры.

"Досудебная подготовка (беседа) по исковому заявлению Хачатурян назначена на 21 января в 16:00", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Как уточнил "Интерфаксу" адвокат К.Хачатурян Алексей Липцер, ранее бабушка сестер - мать их отца - аналогичным образом добилась выписки из своей квартиры матери самих девушек, а также их старшего брата.

На условия применения меры пресечения в виде запрета определенных действий, избранной К.Хачатурян, судебное разбирательство не повлияет, отметил адвокат.

27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.

По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери потерпевшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра. В настоящее время им предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Останкинский суд столицы по ходатайству следствия 2 августа избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Басманный суд 27 сентября 2018 года по ходатайству Следственного комитета России освободил из-под стражи всех троих сестер Хачатурян, изменив им меру пресечения на запрет определенных действий.

По решению суда, девушкам запрещено покидать квартиры, где они будут жить, с 21:00 до 7:00, использовать любые виды связи, за исключением телефона для вызова медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов и аварийных служб, общаться с кем-либо, кроме адвокатов и следователя, в том числе друг с другом. Суд также отдельно указал, что им нельзя давать комментарии СМИ по существу уголовного дела.