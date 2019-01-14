В полиции Латвии считают, что изъятые две тонны кокаина были в стране транзитом

Задержанный в Кокнеском крае Латвии груз кокаина из Эквадора, по всей вероятности, не был предназначен для латвийского рынка, сообщил начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин журналистам в понедельник.
Он отметил, что наркодельцы обычно используют Латвию как страну транзита в Скандинавию или на восток.
А.Гришин сообщил, что 8 января Госполиция в сотрудничестве с правоохранительными органами США и антитеррористическим подразделением "Omega" задержала в Кокнеском крае груз из 42 картонных ящиков, отправленных, по всей видимости, из Эквадора. В ящиках было 2 тыс. 195 брикетов с логотипами "TNT", "Badboys", "Gold" и изображением дельфина.
По словам А.Гришина, экспертиза еще продолжается, но в части изъятых брикетов обнаружен кокаин, его удельный вес составляет 80%, и это очень высокий показатель. В каждом брикете было по килограмму наркотического вещества. Цена кокаина в оптовой торговле составляет 30 тыс. евро за килограмм, то есть общая стоимость груза может достигать примерно 65 млн евро, а в розничной торговле близка к 1 млрд евро.
По этому делу полиция задержала пятерых граждан Латвии. Трое из них арестованы, в отношении двух остальных избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Один из пяти задержанных ранее судим за контрабанду и легализацию преступно нажитых средств.
Максимальное наказание, предусмотренное за это преступление - лишение свободы на срок до 15 лет.
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