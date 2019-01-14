Медведев вручил правительственные премии в области СМИ

Премьер-министр Дмитрий Медведев вручил премии правительства РФ 2018 года в области средств массовой информации.
В этом году премий удостоены семь соискателей и два коллектива.
Традиционно одна из премий присуждается лично по предложению главы правительства России.
В этот раз такая премия - за персональный вклад в развитие СМИ - присуждена обозревателю отдела корреспондентов главной редакции информационных и информационно-аналитических программ Дирекции информации телекомпании НТВ Владимиру Кондратьеву.
Гендиректор общества с ограниченной ответственностью "ГПМ Радио" Юрий Костин удостоен премии за личный вклад в развитие отрасли.
Заместитель главного редактора по работе с Санкт-Петербургом Главной редакции телеканала "Россия - Культура" Бэлла Куркова получила премию за большой вклад в развитие отечественного телерадиовещания и реализацию уникальных документальных проектов.
Премии за развитие регионального телерадиовещания удостоен президент Медиахолдинга "Макс Медиа групп" Михаил Микшис.
Председатель оргкомитета по организации и проведению ХХ Всемирного конгресса русской прессы в Нью-Йорке Мариэтта Розенталь также удостоена премии Правительства.
Главный редактор журнала "Наука и жизнь" Елена Лозовская награждена "за создание летописи развития науки и технологий и популяризацию научных знаний".
За создание некоммерческого просветительского проекта "Arzamas.academy" премии удостоен его главный редактор Филипп Дзядко. Лауреат не смог присутствовать на церемонии награждения в связи с болезнью, поэтому диплом из рук премьера получила сооснователь проекта Анастасия Чухрай.
Премия за "принципиальность в отстаивании прав жителей региона на страницах газеты "Якутск Вечерний"" присуждена шеф-редактору газеты Леониду Левину. В связи с тем, что сам лауреат 7 января скончался после продолжительной болезни, диплом получила заместитель главного редактора газеты Елена Киселева. Премьер выразил соболезнования родным, близким и читателям Л.Левина и предложил участникам церемонии почтить его память минутой молчания.
Заместитель главного редактора "Новой газеты" Ольга Боброва и обозреватель издания Галина Мурсалиева награждены за серию расследований по проблемам безопасности детей в интернете.
Премия также присуждена работникам издательского дома "Комсомольская правда" Олесе Носовой, Алексею Ганелину, Александру Чепелю и Наталье Вороной за создание объединенной мультимедийной редакции.
Премии правительства в области средств массовой информации присуждаются деятелям и организациям российских СМИ, добившимся значительных творческих и профессиональных достижений, а также зарубежным СМИ, осуществляющим производство и выпуск продукции средств массовой информации на русском языке.
Премии направлены на развитие средств массовой информации и стимулирование профессиональной деятельности в этой области.
Ежегодно присуждаются 10 премий в размере 1 млн рублей каждая.
Выдвижение кандидатов в лауреаты премий производится общественными организациями, организациями в сфере средств массовой информации, лауреатами премий и Советом по присуждению премий правительства в области СМИ.
В Азербайджане создано ОАО Azersilah для организации производства, экспорта и продажи оружия
Президент Алиев принял генсека Всемирной таможенной организации
Действующий председатель ОБСЕ в феврале посетит Азербайджан - диписточник
Великобритания создает Стратегический совет по экономическим преступлениям
В Азербайджане увеличили нормы расходов на организацию молодежных мероприятий
Власти Зимбабве подняли цены на бензин более чем вдвое на фоне валютного кризиса
В Азербайджане зарегистрировано свыше 900 религиозных общин – глава Госкомитета
Азеригаз в 2018г зарегистрировал более 92 тыс. новых абонентов среди населения
Баку вошел в тройку наиболее популярных у туристов направлений из Москвы в 2018г
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»