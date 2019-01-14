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СНГ 14.01.2019 19:05

Медведев вручил правительственные премии в области СМИ

Премьер-министр Дмитрий Медведев вручил премии правительства РФ 2018 года в области средств массовой информации.

В этом году премий удостоены семь соискателей и два коллектива.

Традиционно одна из премий присуждается лично по предложению главы правительства России.

В этот раз такая премия - за персональный вклад в развитие СМИ - присуждена обозревателю отдела корреспондентов главной редакции информационных и информационно-аналитических программ Дирекции информации телекомпании НТВ Владимиру Кондратьеву.

Гендиректор общества с ограниченной ответственностью "ГПМ Радио" Юрий Костин удостоен премии за личный вклад в развитие отрасли.

Заместитель главного редактора по работе с Санкт-Петербургом Главной редакции телеканала "Россия - Культура" Бэлла Куркова получила премию за большой вклад в развитие отечественного телерадиовещания и реализацию уникальных документальных проектов.

Премии за развитие регионального телерадиовещания удостоен президент Медиахолдинга "Макс Медиа групп" Михаил Микшис.

Председатель оргкомитета по организации и проведению ХХ Всемирного конгресса русской прессы в Нью-Йорке Мариэтта Розенталь также удостоена премии Правительства.

Главный редактор журнала "Наука и жизнь" Елена Лозовская награждена "за создание летописи развития науки и технологий и популяризацию научных знаний".

За создание некоммерческого просветительского проекта "Arzamas.academy" премии удостоен его главный редактор Филипп Дзядко. Лауреат не смог присутствовать на церемонии награждения в связи с болезнью, поэтому диплом из рук премьера получила сооснователь проекта Анастасия Чухрай.

Премия за "принципиальность в отстаивании прав жителей региона на страницах газеты "Якутск Вечерний"" присуждена шеф-редактору газеты Леониду Левину. В связи с тем, что сам лауреат 7 января скончался после продолжительной болезни, диплом получила заместитель главного редактора газеты Елена Киселева. Премьер выразил соболезнования родным, близким и читателям Л.Левина и предложил участникам церемонии почтить его память минутой молчания.

Заместитель главного редактора "Новой газеты" Ольга Боброва и обозреватель издания Галина Мурсалиева награждены за серию расследований по проблемам безопасности детей в интернете.

Премия также присуждена работникам издательского дома "Комсомольская правда" Олесе Носовой, Алексею Ганелину, Александру Чепелю и Наталье Вороной за создание объединенной мультимедийной редакции.

Премии правительства в области средств массовой информации присуждаются деятелям и организациям российских СМИ, добившимся значительных творческих и профессиональных достижений, а также зарубежным СМИ, осуществляющим производство и выпуск продукции средств массовой информации на русском языке.

Премии направлены на развитие средств массовой информации и стимулирование профессиональной деятельности в этой области.

Ежегодно присуждаются 10 премий в размере 1 млн рублей каждая.

Выдвижение кандидатов в лауреаты премий производится общественными организациями, организациями в сфере средств массовой информации, лауреатами премий и Советом по присуждению премий правительства в области СМИ.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МЕДВЕДЕВ, СМИ, ПРЕМИИ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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