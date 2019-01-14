В Азербайджане увеличили нормы расходов на организацию молодежных мероприятий

Кабинет министров Азербайджана установил новые нормы расходования средств на проведение молодежных мероприятий республиканского и международного масштаба.

Согласно изменениям, норма средств, расходуемых на каждого призера республиканских конкурсов, олимпиад и т.д. увеличена с 14 до 80 манатов, а сумма, выделяемая на канцелярские расходы для каждого участника (пригласительные, блокноты, папки и т.д.) – с 1 до 15 манатов.

Кроме того, установлена новая графа расходов – на организацию кофе-брейков – в размере 5 манатов на каждого участника.

Также установлены новые нормы и правила расходов на проживание, пропитание и т.д. для руководителей и членов зарубежных делегаций, участвующих в мероприятиях на территории Азербайджана. В этом случае норматив на питание для одного участника составит 40 манат (обед) и 60 манат (ужин).

А.Мамедов